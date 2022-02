Salon des Arts Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Mardi à jeudi : 15h-18h Vendredi : 15h-19h Samedi et dimanche : 10h-19h ### 1er Salon des Arts Dans la continuité de l’exposition des artistes Mondonvillois qui se tenait chaque année à la médiathèque venez découvrir le Salon des Arts, où pour cette première édition nos artistes seront encore à l’honneur. Peinture, dessin, sculpture, céramique, poterie et photographie seront au rendez-vous de cette exposition diverse et élargie. Mondonville – Mairie de Mondonville Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Salle d’animation Adresse rue de la Liberté, Mondonville Ville Mondonville lieuville Salle d’animation Mondonville

