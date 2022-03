Salon des Arts Récup’ Poix-de-Picardie Poix-de-Picardie Catégories d’évènement: Poix-de-Picardie

Somme

Salon des Arts Récup’ Poix-de-Picardie, 5 mars 2022, Poix-de-Picardie. Salon des Arts Récup’ Poix-de-Picardie

2022-03-05 09:30:00 – 2022-03-06 18:30:00

Poix-de-Picardie Somme Poix-de-Picardie L’upcycling est l’art de transformer un vieil objet en un autre qui gagne en valeur et en beauté, sans

déchet ni pollution. C’est un acte écologique autant qu’artistique. Défilé mode récup’ le dimanche 6 mars à 10h sous le chapiteau et dans la salle des fêtes. Associations locales, Recyclerie, Épicerie solidaire, établissements de l’Epissos, particuliers… L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ L’upcycling est l’art de transformer un vieil objet en un autre qui gagne en valeur et en beauté, sans

