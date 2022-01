SALON DES ARTS PLASTIQUES DU FOUSSERET 2022 Le Fousseret Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

SALON DES ARTS PLASTIQUES DU FOUSSERET 2022

le samedi 18 juin

le samedi 18 juin à Le Fousseret

PRESENTATION : Ce Salon est ouvert aux artistes professionnels ou amateurs de toutes tendances français et étrangers, pour la présentation de leurs oeuvres. (Huiles, acryliques, aquarelles, pastel, dessin, feutre, gouache, gravure, techniques mixtes, mosaïques, sculptures en marbre, en pierre, en bronze, en bois, en raku, terre cuite, vitraux, tableau de peinture sur verre, tableau de peinture sur soie, sur sable, collage, photos d’Art, peinture Art naïf, Art digital, Art numerique 3D).

30€ par exposant, l’entée est libre pour les visiteurs.

C'est avec grand plaisir de vous annoncer la reprise de ce salon pour 2022 Le Fousseret Place du Paty 31430 Fousseret

