Salon des Arts Léognan, 2 avril 2022, Léognan. Salon des Arts Place Joane, 1 Rue Louise Michel, Halles de gascogne Léognan

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-03 Place Joane, 1 Rue Louise Michel, Halles de gascogne

Léognan Gironde Dans le cadre de la semaine des arts 2022: Invité d’honneur : Marcel Decourt.

25 exposants présents avec peintures, sculptures, vitraux, photographie, poterie…

Vernissage le samedi à 18h00.

