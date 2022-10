Salon des Arts et Loisirs Créatifs Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Lot

Salon des Arts et Loisirs Créatifs Limogne-en-Quercy, 6 novembre 2022, Limogne-en-Quercy. Salon des Arts et Loisirs Créatifs

Salle culturelle La Halle Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy Lot Salle culturelle de la Halle Salle culturelle La Halle

2022-11-06 – 2022-11-13

Salle culturelle de la Halle Salle culturelle La Halle

Limogne-en-Quercy

Lot L’APCL propose un Salon des Arts et Loisirs Créatifs à la Halle de Limogne en Quercy.

De nombreux artistes exposeront leurs œuvres, peintures, sculptures… apcl@net-c.com +33 6 34 98 87 73 ®APCL

Salle culturelle de la Halle Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy, Lot Autres Lieu Limogne-en-Quercy Adresse Limogne-en-Quercy Lot Salle culturelle de la Halle Salle culturelle La Halle Ville Limogne-en-Quercy lieuville Salle culturelle de la Halle Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy Departement Lot

Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limogne-en-quercy/

Salon des Arts et Loisirs Créatifs Limogne-en-Quercy 2022-11-06 was last modified: by Salon des Arts et Loisirs Créatifs Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy 6 novembre 2022 Limogne-en-Quercy Lot Salle culturelle La Halle Salle culturelle de la Halle Limogne-en-Quercy Lot

Limogne-en-Quercy Lot