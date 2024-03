Salon des Arts et de la Création La Brède, vendredi 22 novembre 2024.

Salon des Arts et de la Création La Brède Gironde

Le Salon des Arts et de la Création fait son grand retour à La Brède !

Avec plus de 50 artistes et artisans d’arts venant de Nouvelle Aquitaine, cet événement est réputé pour présenter des œuvres ORIGINALES et de QUALITÉ. Le temps d’un week-end, la salle des sports de La Brède se transformera en une véritable VITRINE des arts décoratifs, accueillant des peintres, sculpteurs, artisans d’art et photographes dans une ambiance conviviale.

Le comité d’organisation a soigneusement sélectionné des artistes venant de divers horizons. Que ce soient des peintures figuratives ou contemporaines, des sculptures sur BOIS ou en MÉTAL, des OBJETS DÉCORATIFS, des BIJOUX, des TISSUS ou encore des CÉRAMIQUES, il y en aura pour TOUS LES GOÛTS.

Le public est assuré de trouver son bonheur à quelques semaines des fêtes de Noël. .

Date et horaire :

Début : 2024-11-22 10:00:00

Fin : 2024-11-24 19:00:00

5 Avenue Édouard Capdeville

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

