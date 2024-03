SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES SALLE DES FÊTES Latoue, vendredi 19 juillet 2024.

SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES SALLE DES FÊTES Latoue Haute-Garonne

2ème édition pour ce rendez-vous de l’été. Cette année les deux invités d’honneur seront Martine ITASSE et jacques ETIENNE.

L’association LACUNAPA (Latoue Cultures Nature Patrimoine) , avec le soutien de la Mairie de Latoue organise pour la 2è année, une exposition de peintures, sculptures et photographies de petites dimensions.

Cette année, encore, le salon, sera organisé essentiellement en intérieur, à salle des fêtes et dans l’église.

Pour les exposants, vous retrouverez toutes les informations ainsi que le bulletin d’inscription sur le mail de l’association Lacunapa.

Dates à retenir :

Inscriptions jusqu’au 15 juin 2024

Dépôt des œuvres 13 et 15 juillet 2024

Retrait des œuvres le 4 août 2024 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 15:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

SALLE DES FÊTES Lieu-dit L’Esquillan

Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie

L’événement SALON DES ARTS DU PETIT FORMAT EN COMMINGES Latoue a été mis à jour le 2024-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE