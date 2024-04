Salon des Arts du Jardin – 12e Edition Parc Floral de La Source Orléans Orléans, samedi 20 avril 2024.

Salon des Arts du Jardin – 12e Edition Chaque printemps, le Salon des Arts du Jardin annonce le retour des beaux jours et met le jardin à l’honneur. Rdv les 20 et 21 AVRIL 2024 pour un week-end festif dédié à l’art de vivre au grand air ! 20 et 21 avril Parc Floral de La Source Orléans Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

SALON DES ARTS DU JARDIN 12e Edition

Chaque printemps, le Salon des Arts du Jardin annonce le retour des beaux jours et met le jardin à l’honneur. Rendez-vous le SAMEDI 20 et le DIMANCHE 21 AVRIL 2024 au Parc Floral de La Source pour un week-end festif dédié à l’art de vivre au grand air !

Initié en 2011, cet événement rassemble près de 60 exposants venus de la France entière : pépiniéristes, créateurs de mobilier, artistes, paysagistes, brocanteurs, horticulteurs, taillandiers ou groupements d’amateurs. C’est l’occasion de préparer l’été dans son jardin : arbres, arbustes, plantes aromatiques et potagères, plantes annuelles ou vivaces, rosiers… mais aussi mobilier et accessoires de jardin, outils et objets de décoration pour l’extérieur.

Découvrez la liste des exposants sur www.parcfloraldelasource.com

➡️ En pratique

◼️ Vente de végétaux, mobilier de jardin et d’artisanat d’art

◼️ Parkings complémentaires à la disposition du public à proximité du site

◼️ Aire de chargement pour faciliter l’enlèvement des végétaux et des objets

◼️ Consigne gratuite

◼️ Service de livraison gratuit entre les stands, la consigne et l’aire de chargement

◼️ Restauration sur place (restaurant et brasserie par l’Eldo Traiteur)

◼️ Mise à disposition de fauteuils roulants (réservation conseillée au 02 38 49 30 00)

➡️ Infos

◼️ Horaires : Samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 de 10h à 19h (dernière entrée 18h00)

◼️ Tarif : Exceptionnellement, l’accès au Salon des Arts du Jardin sera gratuit

➡️ Animations

◼️ Sur le stand :

Editions French Flowers – Lecture de contes (30mn) pour les enfants de 5 à 10 ans à 15h30

Val Equipement – Démonstration de robots de tonte

A.O.J.O.F – Quiz sur l’eau

L’Abeille Olivetaine – Piégeage des frelons asiatiques

S.H.O.L – Art Floral + Randonnée botanique à 10h30

Au Jardin Facile – Cours de taille

Le Renouveau du Bonsaï – Rempotage et mise en forme de bonsaïs

France Bleu Orléans – Emission en direct le matin

◼️ Sur la zone animation :

10h30 – 11h00 / Conférence sur la permaculture par Octopousse

11h30 – 12h30 / Atelier “bouturage de chrysanthème” par le Conservatoire National du Chrysanthème

13h30 – 14h00 / Présentation des plantes grimpantes inconnues qu’il faut découvrir par les Pépinières Javoy

14h00 – 15h00 / Atelier de composition florales par Et si on parlait jardin !

16h30 – 17h30 / Conseils pour un beau jardin par Draw me a garden (uniquement dimanche)

17h00 – 18h00 / Atelier de composition florales par Et si on parlait jardin !

➡️ Musique

SAMEDI ET DIMANCHE

Le groupe Jazz 45 viendra rythmer le salon du Parc Floral avec son swing manouche. Retrouvez-les dans l’espace restauration à 13h00 et 16h00

➡️ Nature

◼️ Balade botanique par Jennifleurs « A l’écoute de la nature et de vos sens » à 15h30

◼️ Randonnée botanique par la S.H.OL à 10h30

Parc Floral de La Source Orléans avenue du Parc Floral, Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

