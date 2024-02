Salon des Arts Divinatoires « Yozenco » à Avignon, 2ème édition avignon Avignon, samedi 30 mars 2024.

Salon des Arts Divinatoires « Yozenco » à Avignon, 2ème édition avignon Avignon 30 et 31 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 14:00

Fin : 2024-03-31 20:00

Entrée Gratuite – RDV les 30 et 31 mars 2024 à Avignon Parc Expo pour une 2ème édition du Salon des Arts Divinatoires « Yozenco » 30 et 31 mars 1

Le Salon des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne rendez-vous au Parc des Expositions à Avignon

Samedi 30 mars 2024 de 14h00 à 20h00

Dimanche 31 mars 2024 de 10h00 à 19h00

ENTRÉE GRATUITE ❤️

Plongez dans une expérience mystique et envoûtante et laissez-vous transporter dans un monde rempli de magie et de découvertes en rencontrant les plus grands professionnels des Arts Divinatoires !

Explorez les profondeurs de votre développement personnel et découvrez la connaissance de soi grâce à l’astrologie, la numérologie ou encore les thérapies énergétiques.

Interrogez votre destin grâce aux praticiens des Arts Divinatoires qui seront prêts à vous guider sur votre chemin de vie !

Ce qui vous attend :

Des Voyants, Médiums, Astrologues, Numérologues, Magnétiseurs, Radiesthésistes, Thérapeutes énergétiques, Chamanes, Hypnotiseurs, Tarologues… ainsi que des oracles, des minéraux, de la lithothérapie…. et bien plus encore !

Associé au Salon du Bien-être et des Médecines Douces, l’événement réunit 120 exposants passionnés et passionnants en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, minéraux, santé au naturel, développement personnel et 40 conférences et ateliers. Vous découvrirez une palette d’offres qui nourrissent le corps, l’âme et l’esprit.

➡️ INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Avignon Parc Expo – Chemin des Felons 84140 Avignon

Espace Foodtrucks

avignon chemin des felons Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse