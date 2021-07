Salon des Arts d’Été à l’église Saint Pierre Senlis, 2 septembre 2021, Senlis.

Salon des Arts d’Été à l’église Saint Pierre 2021-09-02 10:00:00 – 2021-09-05 19:00:00

Senlis Oise Senlis

Salon des Arts d’Été organisé par l’association Art et Amitié à l’espace Saint Pierre.

Exposition d’arts graphiques, sculptures et artisanat d’art.

Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir les dernières œuvres de nombreux artistes : peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, plasticiens, etc.

Vous pourrez aussi rencontrer des Artisans d’Art qui se feront un plaisir de partager leur métier qui est pour eux une véritable passion. Auront lieu également des démonstrations réalisées par certains artistes exposants qui seront présents lors de ce salon.

Programme:

Alexandre KUBASIK sera l’invité d’honneur de ce salon.

Benjamin DEAN, artiste parisien réalisera une performance devant le public.

Les Amis de la Bibliothèque de Senlis seront présents pour vous proposer des livres d’art.

Entrée libre, gratuite et tout public.

Respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

en vigueur durant cette période.

artetamitiesenlis@orange.fr

Art et Amitié

