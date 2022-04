Salon des arts Clohars-Fouesnant Clohars-Fouesnant Catégories d’évènement: Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant Finistère Clohars-Fouesnant Finistère LE SALON DES ARTS DE CLOHARS FOUESNANT (du vendredi 15 juillet au vendredi 29 juillet 2022)

Le Salon des arts de Clohars-Fouesnant poursuit pour son édition 2022 la formule proposée l’année dernière, qui souhaite se concentrer sur un seul domaine artistique. Après la peinture en 2021, cette année nous souhaitons mettre en avant la photographie. L’artiste photographe invité du Salon est Claude FOLGOAS.

Le thème qu’il propose aux artistes intéressés d’exposer à Clohars-Fouesnant est PORTRAITS D’ICI ET D’AILLEURS. Suite à une démarche de candidature, 20 artistes (amateurs et professionnels confondus) sont sélectionnés par le jury et ont la possibilité d’exposer sur la durée du Salon.

La date de clôture des inscriptions est fixée pour le dimanche 12 juin 2022.

Un dossier d’inscription est à adresser aux organisateurs du Salon uniquement par mail, à l’adresse salondesartsclohars@gmail.com

Vous trouverez ci-joint le règlement complet, ainsi que le bulletin de candidature.

