Salon des artistes villeneuvois Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Salon des artistes villeneuvois Salle Marianne, 25 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq. Salon des artistes villeneuvois

du vendredi 25 mars au dimanche 3 avril à Salle Marianne

**Le grand salon des artistes villeneuvois se déroulera du 26 mars au 3 avril 2022 à la salle Marianne, place de la République à Annappes.** **70 peintres et sculpteurs exposent leur travail :** * **tous les jours de 14h à 19h** * le **mercredi et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.** * **fermé le lundi.** Le **vernissage** aura lieu le **vendredi 25 mars à 18h30.** **Infos :** artistesvilleneuvois@orange.fr

Entrée libre

Le grand salon des artistes villeneuvois se déroulera du 26 mars au 3 avril 2022 à la salle Marianne, place de la République à Annappes. Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T21:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:30:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T19:00:00;2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T19:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T12:30:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T12:30:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Marianne Adresse Rue de la station, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Salon des artistes villeneuvois Salle Marianne 2022-03-25 was last modified: by Salon des artistes villeneuvois Salle Marianne Salle Marianne 25 mars 2022 Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord