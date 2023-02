SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac Juvignac Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Juvignac Ne manquez pas le 38eme salon des artistes régionaux qui se tiendra les 25 et 26 février, Espace Lionel de Brunélis à Juvignac. Au fil des années, le Salon des Artistes Régionaux est devenu une référence, un événement incontournable durant lequel les lauréats de l’édition précédente proposent au public une sélection d’œuvres peintes, dessinés ou sculptées toujours plus surprenantes et qualitatives. Ne manquez pas le 38eme salon des artistes régionaux qui se tiendra les 25 et 26 février, Espace Lionel de Brunélis à Juvignac. culture@juvignac.fr +33 4 67 10 40 35 https://www.juvignac.fr/salon-des-artistes-regionaux-appel-a-candidatures-pour-ledition-2023/ Juvignac

