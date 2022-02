SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac Juvignac Catégories d’évènement: Hérault

Juvignac

SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac, 26 février 2022, Juvignac. SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac

2022-02-26 – 2022-02-27

Juvignac Hérault Juvignac Ne manquez pas le 37eme salon des artistes régionaux les 26 et 27 février 2022 à l’Espace Lionel de Brunélis de Juvignac de 10h à 18h ! Au fil des années, l’événement est devenu une référence qui met en lumière le vivier de talents artistiques locaux. Les lauréats de l’édition précédente proposent au public une sélection d’oeuvres toujours plus surprenantes et qualitatives, qu’elles soient peintes, dessinées ou sculptées. Le temps d’un week-end, les allées de l’Espace Lionel de Brunélis se transformeront en immense galerie d’art pour favoriser les moments de partage et de rencontre autour de la pratique artistique. Samedi 26 février 11h I Inauguration en musique avec le duo Les Brimborions

15h I Rencontre avec Alain Desprès, sculpteur de pierres

Alain Desprès coupe, ponce, perce, polit, lustre, la pierre qui va lentement ou

brutalement changer de couleur, de lumière ou de grain selon ses métamorphoses. Il

qualifie sa démarche de « dialogues intimes » entre les pierres millénaires et lui. Dimanche 27 février 10h I Ateliers artistiques animés par Maryse Pastourel, lauréate de l’édition 2020

Ateliers proposés de 10h à 12h, sur inscription. Maryse Pastourel est une artiste qui laisse

libre cours à ses mouvements, toujours à la recherche d’associations étonnantes. Ses

oeuvres sont exposées jusqu’au 25 février, hall de l’Hôtel de Ville.

17h I Remise des prix Pass vaccinal et port du masque obligatoires Ne manquez pas le 37eme salon des artistes régionaux les 26 et 27 février 2022 à l’Espace Lionel de Brunélis de Juvignac de 10h à 18h ! culture@juvignac.fr +33 4 67 10 40 35 https://www.juvignac.fr/26-27-fevrier-37-e-salon-des-artistes-regionaux/ Ne manquez pas le 37eme salon des artistes régionaux les 26 et 27 février 2022 à l’Espace Lionel de Brunélis de Juvignac de 10h à 18h ! Au fil des années, l’événement est devenu une référence qui met en lumière le vivier de talents artistiques locaux. Les lauréats de l’édition précédente proposent au public une sélection d’oeuvres toujours plus surprenantes et qualitatives, qu’elles soient peintes, dessinées ou sculptées. Le temps d’un week-end, les allées de l’Espace Lionel de Brunélis se transformeront en immense galerie d’art pour favoriser les moments de partage et de rencontre autour de la pratique artistique. Samedi 26 février 11h I Inauguration en musique avec le duo Les Brimborions

15h I Rencontre avec Alain Desprès, sculpteur de pierres

Alain Desprès coupe, ponce, perce, polit, lustre, la pierre qui va lentement ou

brutalement changer de couleur, de lumière ou de grain selon ses métamorphoses. Il

qualifie sa démarche de « dialogues intimes » entre les pierres millénaires et lui. Dimanche 27 février 10h I Ateliers artistiques animés par Maryse Pastourel, lauréate de l’édition 2020

Ateliers proposés de 10h à 12h, sur inscription. Maryse Pastourel est une artiste qui laisse

libre cours à ses mouvements, toujours à la recherche d’associations étonnantes. Ses

oeuvres sont exposées jusqu’au 25 février, hall de l’Hôtel de Ville.

17h I Remise des prix Pass vaccinal et port du masque obligatoires Juvignac

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Juvignac Autres Lieu Juvignac Adresse Ville Juvignac lieuville Juvignac Departement Hérault

Juvignac Juvignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvignac/

SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac 2022-02-26 was last modified: by SALON DES ARTISTES RÉGIONAUX Juvignac Juvignac 26 février 2022 Hérault Juvignac

Juvignac Hérault