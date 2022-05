Salon des artistes pleybériens Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: 29410

Pleyber-Christ

Salon des artistes pleybériens Pleyber-Christ, 17 septembre 2022, Pleyber-Christ. Salon des artistes pleybériens Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ

2022-09-17 14:00:00 – 2022-10-08 18:00:00 Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne

Pleyber-Christ 29410 Comme chaque année, au cours du mois de septembre, la salle Anne de Bretagne, lieu d’exposition de la commune de Pleyber-Christ, vous propose de découvrir des œuvres réalisées par les pleybériens, tous supports confondus : peintures, dessins, aquarelles, photos, travail du bois, vannerie, broderie, sculptures… salleannedebretagne@outlook.fr +33 2 98 78 53 15 http://www.expositions-pleyberchrist.fr/ Comme chaque année, au cours du mois de septembre, la salle Anne de Bretagne, lieu d’exposition de la commune de Pleyber-Christ, vous propose de découvrir des œuvres réalisées par les pleybériens, tous supports confondus : peintures, dessins, aquarelles, photos, travail du bois, vannerie, broderie, sculptures… Square Anne de Bretagne Salle Anne de Bretagne Pleyber-Christ

