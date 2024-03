Salon des Artistes Fleuryssois 2024 Centre culturel La Passerelle Fleury-les-Aubrais, samedi 16 mars 2024.

Invité d’honneur Sophie MASSON entourée d’une soixantaine d’artistes peintres et sculpteurs.

Le Salon des Artistes Fleuryssois se déroulera au Centre Culturel La Passerelle à Fleury-les-Aubrais (45400) du 16 au 24 mars (de 14h à 18h sauf le lundi).

Notre invitée d’honneur SOPHIE MASSON sera entourée d’une soixantaine d’artistes peintres et sculpteurs. Toutes les techniques et les sensibilités seront représentées : abstrait, figuratif, huile, aquarelle, acrylique, pastel, encres, collages, terre, pierre, métal, bois, etc…

Comme aime à le dire Sophie Masson, « Je suis née un vendredi… ou un samedi… »

Une chose est sûre, elle ne fait pas les choses classiquement !

Après un cursus à l’Ecole Boulle (architecture) puis à l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans (communication visuelle), elle travaille dans le dessin-textile et créée des objets de décoration.

S’ensuivent de nouvelles aventures artistiques sur toile cette fois.

Elle peint des bouts d’elle, autobiographiques parfois, souvent imaginées, des clins d’oeil aussi.

Elle peint des femmes uniquement.

Des femmes au physique particulier, aux yeux omniprésents, des femmes reconnaissables entre toutes.

La touche Sophie Masson !

Elle aime aussi détourner les œuvres des grands artistes, illustrer à sa manière les contes de notre enfance et jouer avec l’Histoire. Elle présentera notamment au Salon des Artistes Fleuryssois sa série sur les Favorites des Rois.

Installée non loin d’Orléans, elle expose aussi bien dans notre métropole qu’au niveau national voire international et nous fait l’honneur d’être notre invitée cette année.

Site de Sophie Masson www.sophie-masson.com

Page Facebook des AF www.facebook.com/ArtistesFleuryssois

Page Facebook du Salon des AF où vous trouverez plus d’info www.facebook.com/events/1322522388433773

La Passerelle, 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais

Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/jhCMJzBZm7jrVv7Y8

Bus : Ligne 6 – Arrêt Parc de Lamballe

Tramway : Ligne A – Arrêt Lamballe

Entrée gratuite

