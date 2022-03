Salon des Artistes Fleuryssois 2022 La Passerelle, 26 mars 2022, Fleury-les-Aubrais.

Le Salon des Artistes Fleuryssois se déroulera au Centre Culturel La Passerelle à Fleury-les-Aubrais du 26 mars au 3 avril. Notre **invité d’honneur DENIS TREMAULT** sera entouré d’une quarantaine d’artistes, peintres, sculpteurs et plasticiens. Toutes les techniques et les sensibilités seront représentées : abstrait, figuratif, huile, aquarelle, acrylique, pastel, encres, collages, mixed media, art numérique etc… Denis Trémault est illustrateur et peintre professionnel de la région Orléanaise. Diplômé des Beaux-Arts d’Orléans et licencié d’Histoire de l’Art à la Sorbonne, il travaille dans l’édition (illustration), expose dans la région, enseigne la peinture, l’aquarelle et la sculpture au sein de plusieurs associations et intervient également en milieu scolaire. [[https://www.atelierdelaforet.fr](https://www.atelierdelaforet.fr)](https://www.atelierdelaforet.fr) _« J’ai gardé de mon expérience d’illustrateur un goût certain pour les contes de fées, les fables et tous leurs personnages qui troublent notre mémoire._ _Ou commence le rêve, où s’achèvent nos réalités ?_ _Mon univers est constitué de tous ces souvenirs plus ou moins effacés qui caractérisent un être._ _Je peins sur bois, support respectable qui a une histoire. En fonction de la forme de la planche, j’imagine une composition sans forcément savoir où je vais. Je joue avec les veines, je me laisse entraîner par l’imaginaire._ _Depuis quelques temps je présente mon travail sur socle et des petits éléments en volume, comme échappés du support, en occupent les bords_ _J’intègre également des matériaux différents : du métal, du plâtre, du ciment et de l’étain fondu cherchant continuellement à enrichir ma palette. »_ Tout cela se mélange dans les tableaux de Denis Trémault. Les voyages extraordinaires de Jules Verne, les aventures de Tintin, l’infini des planètes… Au plaisir de vous rencontrer sur notre Salon ! **Centre Culturel La Passerelle, 57 Bd de Lamballe, Fleury-les-Aubrais 45400** Bus : Ligne 6 – Arrêt Parc de Lamballe Tramway : Ligne A – Arrêt Lamballe Gestes-barrière, masque, pass vaccinal en fonction de la réglementation en vigueur **Entrée gratuite** Evénement Facebook du [Salon des Artites Fleuryssois](https://www.facebook.com/events/5263679540350067) Page FB de [l’Association des Artistes Fleuryssois](https://www.facebook.com/ArtistesFleuryssois)

