Salon des artistes en libertés Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Salon des artistes en libertés Saint-Leu-d’Esserent, 29 janvier 2022, Saint-Leu-d'Esserent. Salon des artistes en libertés Saint-Leu-d’Esserent

2022-01-29 – 2022-01-30

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent La ville de Saint-Leu-d’Esserent organise un salon artistique dans la salle « Art et Culture » les 29 et 30 janvier 2022.

Venez rencontrer des peintres, des sculpteurs, des photographes, des illustrateurs, des caricaturistes… Entrée gratuite.

Samedi 29 janvier de 14H à 18H

Dimanche 30 janvier de 10H à 12H et de 13H à 18H

Pass sanitaire et port du masque OBLIGATOIRES La ville de Saint-Leu-d’Esserent organise un salon artistique dans la salle « Art et Culture » les 29 et 30 janvier 2022.

Venez rencontrer des peintres, des sculpteurs, des photographes, des illustrateurs, des caricaturistes… Entrée gratuite.

Samedi 29 janvier de 14H à 18H

Dimanche 30 janvier de 10H à 12H et de 13H à 18H

Pass sanitaire et port du masque OBLIGATOIRES pole.culture@saintleudesserent.fr +33 3 44 56 05 34 https://www.saintleudesserent.fr/programmation_fr.html La ville de Saint-Leu-d’Esserent organise un salon artistique dans la salle « Art et Culture » les 29 et 30 janvier 2022.

Venez rencontrer des peintres, des sculpteurs, des photographes, des illustrateurs, des caricaturistes… Entrée gratuite.

Samedi 29 janvier de 14H à 18H

Dimanche 30 janvier de 10H à 12H et de 13H à 18H

Pass sanitaire et port du masque OBLIGATOIRES Ville de Saint-Leu-d’Esserent

Saint-Leu-d’Esserent

dernière mise à jour : 2022-01-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville Saint-Leu-d'Esserent