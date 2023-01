Salon des Artistes en liberté Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’Évènement: Oise

Oise Saint-Leu-d’Esserent Le salon des Artistes en liberté revient à Saint-Leu d’Esserent les 28 et 29 janvier ! Cette année c’est l’art numérique qui sera mis à l’honneur, à travers plusieurs conférences. Seront notamment présents : Yann Vilain Cortie, illustrateur, Stéphane Gandeboeuf, caricaturiste et Vincent Kieffer, Dirigeant d’ARTEFAKT (agence artistique et galerie). Vous pourrez également découvrir les oeuvres (peinture, sculpture, photographie) de nombreux artistes locaux. Un prix du public et un prix de la municipalité seront décernés. L’association Le Tourbillon des Arts proposera une buvette/restauration. Venez nombreux! Entrée gratuite

Samedi: 11h-18h

Dimanche: 10h-18h Renseignements auprès du Pôle Culture:

