Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau, Loire-Atlantique SALON DES ARTISTES AU LOROUX BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau

Loire-Atlantique

SALON DES ARTISTES AU LOROUX BOTTEREAU Le Loroux-Bottereau, 27 novembre 2021, Le Loroux-Bottereau. SALON DES ARTISTES AU LOROUX BOTTEREAU Palais des Congrès Bd du Général de Gaulle Le Loroux-Bottereau

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 18:30:00 Palais des Congrès Bd du Général de Gaulle

Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique Le Loroux-Bottereau Le Salon des Artistes organisé par l’Association Tutti Quanti aura lieu au Palais des Congrès les 27 et 28 novembre prochains de 10h à 18h30./// Invité d’honneur : le peintre sculpteur LIBO///Sur présentation du Pass sanitaire Salon des artistes au Palais des congrès du Loroux Bottereau le samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 18h +33 2 40 03 33 17 Le Salon des Artistes organisé par l’Association Tutti Quanti aura lieu au Palais des Congrès les 27 et 28 novembre prochains de 10h à 18h30./// Invité d’honneur : le peintre sculpteur LIBO///Sur présentation du Pass sanitaire Palais des Congrès Bd du Général de Gaulle Le Loroux-Bottereau

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Loroux-Bottereau Adresse Palais des Congrès Bd du Général de Gaulle Ville Le Loroux-Bottereau lieuville Palais des Congrès Bd du Général de Gaulle Le Loroux-Bottereau