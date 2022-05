Salon des Artistes Arromanchais Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains Calvados Arromanches-les-Bains Exposition. Arromanches Loisirs Culture accueille 14 artistes amateurs locaux. Venez soutenir toutes la créativité Arromanchaise ! Aquarelle, encre, huile, acrylique, pochoirs, collages, peinture sur porcelaine et même quilling seront au rendez-vous ; un écrivain Arromanchais dédicacera même son dernier roman ! Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet, de 11 h à 18 h 30. Salle des fêtes, place du 6-Juin, Arromanches-les-Bains. Gratuit. Exposition. Arromanches Loisirs Culture accueille 14 artistes amateurs locaux. Venez soutenir toutes la créativité Arromanchaise ! Aquarelle, encre, huile, acrylique, pochoirs, collages, peinture sur porcelaine et même quilling seront au rendez-vous… arromanches.loisirs.culture@orange.fr +33 2 30 10 72 91 Exposition. Arromanches Loisirs Culture accueille 14 artistes amateurs locaux. Venez soutenir toutes la créativité Arromanchaise ! Aquarelle, encre, huile, acrylique, pochoirs, collages, peinture sur porcelaine et même quilling seront au rendez-vous ; un écrivain Arromanchais dédicacera même son dernier roman ! Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet, de 11 h à 18 h 30. Salle des fêtes, place du 6-Juin, Arromanches-les-Bains. Gratuit. Salle des Fêtes 6 place du 6 juin Arromanches-les-Bains

