du mardi 8 juin au mercredi 30 juin à Salle d’exposition du Pôle culturel et sportif du Bois fleuri

Ce salon concerne l’ensemble des pratiques plastiques et visuelles : dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo et arts numériques. La participation est gratuite et ouverte à tous les artistes majeurs français ou étrangers, amateurs ou professionnels lormontais ou habitants hors commune dans la mesure des places disponibles. Dépôt des œuvres les 28/05 et 01/06 de 9h à 12h et de 14h à 18h, à la salle d’exposition du Bois fleuri. Pas plus de trois œuvres de moins de 1 mètre d’envergure par personne. [Inscriptions et règlement du salon](https://www.lormont.fr/temps-libre/culture/la-salle-d-exposition-441.html)

Entrée libre

Exposition de dessins, peintures, sculptures, photographies, vidéos et arts numériques réalisés par des artistes amateurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-08T17:00:00 2021-06-08T19:00:00;2021-06-09T10:00:00 2021-06-09T12:30:00;2021-06-09T15:00:00 2021-06-09T19:00:00;2021-06-11T15:00:00 2021-06-11T19:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T12:30:00;2021-06-12T13:30:00 2021-06-12T17:00:00;2021-06-15T17:00:00 2021-06-15T19:00:00;2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T12:30:00;2021-06-16T15:00:00 2021-06-16T19:00:00;2021-06-18T15:00:00 2021-06-18T19:00:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T12:30:00;2021-06-19T13:30:00 2021-06-19T17:00:00;2021-06-22T17:00:00 2021-06-22T19:00:00;2021-06-23T10:00:00 2021-06-23T12:30:00;2021-06-23T15:00:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-25T15:00:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T12:30:00;2021-06-26T13:30:00 2021-06-26T17:00:00;2021-06-29T17:00:00 2021-06-29T19:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T12:30:00;2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T19:00:00

