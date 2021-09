Erquy Gymnase Thalassa Côtes-d'Armor, Erquy Salon des artisans Gymnase Thalassa Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Salon des artisans Gymnase Thalassa, 30 octobre 2021, Erquy. Salon des artisans

du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre à Gymnase Thalassa

Vous envisagez des travaux de construction et/ou de rénovation, aménagements divers, décoration, jardin … venez prendre conseil auprès de professionnels locaux pour vous aider dans vos projets. Samedi 30 et dimanche 31 octobre, de 10h00 à 18h00 dans le gymnase Thalassa (centre-ville). Entrée libre et gratuite, pass sanitaire obligatoire. Organisé par l’UCA Erquy.

Entrée libre et gratuite

à la rencontre des professionnels locaux Gymnase Thalassa Erquy, place du Parc des sports (derrière la Halle) Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Gymnase Thalassa Adresse Erquy, place du Parc des sports (derrière la Halle) Ville Erquy lieuville Gymnase Thalassa Erquy