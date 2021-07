Neuf-Brisach Neuf-Brisach Haut-Rhin, Neuf-Brisach Salon des artisans et créateurs Neuf-Brisach Neuf-Brisach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Neuf-Brisach

Salon des artisans et créateurs Neuf-Brisach, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Neuf-Brisach. Salon des artisans et créateurs 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-11 19:00:00

Neuf-Brisach Haut-Rhin Une cinquantaine d’exposants vous proposeront quantité leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux, thérapies. Food truckspour vous restaurer. Concert de Sawadee le dimanche après-midi. Une cinquantaine d’exposants vous proposeront quantité leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux, thérapies. Food truckspour vous restaurer. Concert de Sawadee le dimanche après-midi. +33 6 03 85 25 39 Une cinquantaine d’exposants vous proposeront quantité leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux, thérapies. Food truckspour vous restaurer. Concert de Sawadee le dimanche après-midi. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Neuf-Brisach Étiquettes évènement : Autres Lieu Neuf-Brisach Adresse Ville Neuf-Brisach lieuville 48.01901#7.52496