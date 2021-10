Salon des artisans Erquy, 30 octobre 2021, Erquy.

Salon des artisans 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 Gymnase du collège Thalassa 27 Rue Clémenceau

Erquy Côtes d’Armor

De nombreux artisans vous accueillent et vous conseillent pour vos projets dans le neuf ou la rénovation, pour vos aménagements intérieurs et extérieurs. Animations ponctuelles, des dégustations, balades en calèches, musique bretonne, visite du badgad de Saint Cast, défilé de voitures anciennes etc….

Grand jeu concours et de nombreux lots à gagner!!!

Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire

+33 6 64 83 15 65

De nombreux artisans vous accueillent et vous conseillent pour vos projets dans le neuf ou la rénovation, pour vos aménagements intérieurs et extérieurs. Animations ponctuelles, des dégustations, balades en calèches, musique bretonne, visite du badgad de Saint Cast, défilé de voitures anciennes etc….

Grand jeu concours et de nombreux lots à gagner!!!

Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire

dernière mise à jour : 2021-09-28 par