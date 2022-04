Salon des artisans d’art de Mont Cornu Montcornet Montcornet Catégorie d’évènement: Montcornet

Voie de la Magdelaine Montcornet Ardennes 8 8 EUR Montcornet Les artisans d’art occuperont la totalité des habitats des 5 villages du centre historique. Vous pourrez découvrir et admirer leurs œuvres de très grande qualité ainsi que les différents vieux métiers : bijoutier, joaillier, travail du bois, enlumineur, verrier, mosaïste céramiste, sellier, coutelier, vannier, luthier, parcheminier, fondeur d’étain… Autres animations : Visite guidée du centre historique à 14h30 et 17h Visite guidée du jardin médiéval à 16h Concert du groupe “Les Shows Boulettes” le samedi à 18h Conteurs des villes et des champs le dimanche à 15h30 et 16h30 mrlt08090@gmail.com +33 6 84 28 63 76 http://www.centre-historique-montcornu.fr/ Voie de la Magdelaine Montcornet

