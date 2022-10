SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hrault

Lodève

SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE Lodève, 24 novembre 2022, Lodève. SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE

salle Ramadier, avenue Joseph Maury Lodève Hrault

2022-11-24 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-27 19:00:00 19:00:00 Lodève

Hrault 0 EUR Du 24 au 27 novembre, retrouvez la 25ème édition du Salon des artisans créateurs de Lodève qui rassemble près de 60 artisans créateurs de talent et leurs pièces uniques et originales : mode, accessoires, bijoux, mobiliers, arts de la table, décoration. Cetteannée, l’invitée d’honneur est Fabienne Auzolle, céramiste. Au programme : ateliers créatifs pour petits et grands, démonstrations, table ronde & pass visites « histoires de céramique» pour un week-end 100 % métiers d’art. Du 24 au 27 novembre, retrouvez la 25ème édition du Salon des artisans créateurs de Lodève qui rassemble près de 60 artisans créateurs de talent et leurs pièces uniques et originales : mode, accessoires, bijoux, mobiliers, arts de la table, décoration. em.debray

Lodève

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse salle Ramadier, avenue Joseph Maury Lodève Hrault Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hrault

Lodève Lodève Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE Lodève 2022-11-24 was last modified: by SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE Lodève Lodève 24 novembre 2022 avenue Joseph Maury Lodève Hrault Hrault Lodève salle Ramadier

Lodève Hrault