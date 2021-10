SALON DES ARTISANS CRÉATEURS -24ÈME ÉDITION Lodève, 25 octobre 2021, Lodève.

SALON DES ARTISANS CRÉATEURS -24ÈME ÉDITION Lodève

2021-10-25 – 2021-10-25

Lodève Hérault Lodève

Du 25 au 28 novembre à Lodève, retrouvez la 24ème édition du Salon des artisans créateurs, ses 57 talentueux artisans créateurs et leurs pièces uniques mode , bijoux, accessoires, mobiliers & décoration. Sur place, ateliers créatifs pour petits & grands et restauration. Profitez aussi d’une offre spéciale tarif réduit pour découvrir le Musée de Lodève et la Manufacture Nationale de tapis de la Savonnerie.

Cette année, Benoit Dudognon et Stéphanie Allard, de l’Atelier Papetier installé en Coeur d’Hérault, sont nos invités d’honneur 2020 ! Les visiteurs pourront découvrir lors du salon leur univers, leur savoir-faire unique & de prestige de papier japonais “made in france” mais aussi leurs réalisations.

+33 4 67 88 86 44

Emilie Debray

Lodève

