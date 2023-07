Balade Nocturne à Saint-Etienne les Orgues Salon des Apothicaires Saint-Étienne-les-Orgues, 5 juillet 2023, Saint-Étienne-les-Orgues.

Balade Nocturne à Saint-Etienne les Orgues Mercredi 5 juillet, 21h00 Salon des Apothicaires

Ballade nocturne avec l’artiste Sarah Ouzzani, écouter et regarder le village de Saint-Etienne les Orgues la nuit (prises de sons, récits réels et fictionnels in situ…)

Départ du salon des Apothicaires à partir de 21H

Salon des Apothicaires Rue des Apothicaires, 04230 Saint Etienne les Orgues, Saint-Étienne-les-Orgues 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-07-05T21:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:00:00+02:00

©SarahOuazzani