Salon des Antiquités ZA Langolvas Parc des Expositions de Langolvas Morlaix

2022-02-19 09:30:00 – 2022-02-20 18:30:00

Pour cette 10e édition, retrouvez près de 30 exposants professionnels de différents départements proposant livres anciens, argenterie, bijoux, meubles, tableaux… Gratuit pour les enfants

