Salon des antiquités militaires Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer

Salon des antiquités militaires Vierville-sur-Mer, 5 mai 2022, Vierville-sur-Mer. Salon des antiquités militaires Vierville-sur-Mer

2022-05-05 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-05 16:00:00 16:00:00

Vierville-sur-Mer Calvados Bourse de vente et d’échange d’objets, vêtements et matériels militaires de collection.

Restauration sur place. Bourse de vente et d’échange d’objets, vêtements et matériels militaires de collection.

Restauration sur place. cvma.contact@gmail.com +33 6 22 11 90 93 Bourse de vente et d’échange d’objets, vêtements et matériels militaires de collection.

Restauration sur place. C.V.M.A – Collectionneurs de Véhicules Militaires Anciens

Vierville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vierville-sur-Mer Autres Lieu Vierville-sur-Mer Adresse Ville Vierville-sur-Mer lieuville Vierville-sur-Mer Departement Calvados

Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierville-sur-mer/

Salon des antiquités militaires Vierville-sur-Mer 2022-05-05 was last modified: by Salon des antiquités militaires Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer 5 mai 2022 Calvados Vierville-sur-Mer

Vierville-sur-Mer Calvados