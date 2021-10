Épinal Épinal Épinal, Vosges SALON DES ANTIQUAIRES ET DE LA BROCANTE VOSGIENNE Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

SALON DES ANTIQUAIRES ET DE LA BROCANTE VOSGIENNE Épinal, 18 février 2022, Épinal. SALON DES ANTIQUAIRES ET DE LA BROCANTE VOSGIENNE 2022-02-18 – 2022-02-20 CENTRE DES CONGRES 7 avenue de saint dié

Épinal Vosges 36ème salon des antiquaires au Centre des Congrès à Épinal. 70 exposants venant de toute la France seront présents à cette occasion, venez chiner la lampe qui manque à votre salon ! Présence d’experts sur le salon. +33 6 86 59 57 50 Gabriel Loisy pour l’Office du Tourisme d’Épinal dernière mise à jour : 2021-09-28 par

