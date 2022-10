Salon des Antiquaires et brocante et salon du livre Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

Corrze

Salon des Antiquaires et brocante et salon du livre Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, 29 octobre 2022, Bort-les-OrguesBort-les-Orgues. Salon des Antiquaires et brocante et salon du livre

Bort-les-Orgues Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Bort-les-Orgues

2022-10-29 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-30 19:00:00 19:00:00 Bort-les-Orgues

Corrze Bort-les-Orgues Corrze Bort-les-Orgues Grand Hall de Bort de 9h30 à 19h00

Entrée 2€ Rendez-vous donné au 22ème salon des Antiquaires et Brocante et 4ème salon du livre durant les deux jours Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues

dernière mise à jour : 2022-10-19 par OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues

Détails Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues, Corrze Autres Lieu Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Adresse Bort-les-Orgues Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Bort-les-Orgues Ville Bort-les-OrguesBort-les-Orgues lieuville Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Departement Corrze

Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Corrze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bort-les-orguesbort-les-orgues/

Salon des Antiquaires et brocante et salon du livre Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 2022-10-29 was last modified: by Salon des Antiquaires et brocante et salon du livre Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues 29 octobre 2022 Bort-les-Orgues Bort-les-Orgues Corrze OT Haute-Corrèze Bureau de Bort Les Orgues Corrze

Bort-les-OrguesBort-les-Orgues Corrze