SALON DES ANTIQUAIRES DE TOURNUS

SALON DES ANTIQUAIRES DE TOURNUS Tournus

2022-04-30 – 2022-05-08

Tournus Saône-et-Loire Tournus

2.5 EUR 50è édition du nom, le Salon des Antiquaires est un rendez-vous privilégié entre amateurs d’art et exposants.16 antiquaires présentent leurs meubles, objets, tableaux, bronzes, tapisseries et transmette leur passion du bel ouvrage.

C’est toujours avec grand plaisir que chacun peut flâner sous les splendides voûtes du cellier et du réfectoire des moines de l’Abbaye de Tournus tout en admirant des pièces souvent exceptionnelles.

A l’occasion de cette 50é édition qui se veut exceptionnelle l’association du salon des antiquaires vous propose, un concert avec le Philharmonia de Lyon et une exposition de voitures anciennes et son défilé en ville.

asat71700@yahoo.fr https://www.salonantiquairestournus.com/www/site.php

