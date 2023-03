Salon des Antiquaires « Brocante et Vieux papiers » sur la place des carmes Trie-sur-Baïse Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Trie-sur-Baïse

Salon des Antiquaires « Brocante et Vieux papiers » sur la place des carmes, 29 juillet 2023, Trie-sur-Baïse

2023-07-29 – 2023-07-30

sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse

Seine-et-Marne 45ème salon

Entrée gratuite

Marché fermier

Restauration à midi – Buvette Salon des Antiquaires Brocante et Vieux Papiers

Salon du livre

Place des Carmes sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Catégories d'Évènement: Seine-et-Marne, Trie-sur-Baïse
Lieu Trie-sur-Baïse
Adresse sur la place des carmes TRIE-SUR-BAISE
Ville Trie-sur-Baïse
Departement Seine-et-Marne

2023-07-29

Trie-sur-Baïse Seine-et-Marne