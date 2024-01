Salon des antiquaires, brocante et toutes collections Lisieux, vendredi 9 février 2024.

Salon des antiquaires, brocante et toutes collections Lisieux Calvados

Vendredi

Le salon des Antiquaires, brocante et toutes collections de Lisieux fait trois fois pas an le bonheur des connaisseurs de beaux meubles et beaux objets du temps passé.

Antiquité, brocante et collections vous attendent et vous réservent leurs plus belles pièces. Venez flâner et chiner, vous trouverez forcement votre bonheur!

1055 Rue Edouard Branly

Lisieux 14100 Calvados Normandie vbuffardorganisations@yahoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:00:00

fin : 2024-02-11 19:00:00



