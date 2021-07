Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Salon des Antiquaires Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Salon des Antiquaires Biarritz, 20 août 2021-20 août 2021, Biarritz. Salon des Antiquaires 2021-08-20 09:00:00 – 2021-08-23 19:00:00 Place Bellevue Le Bellevue

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Salon des Antiquaires revient en 2021 au Bellevue à Biarritz du 20 au 23 août

Au salon des Antiquaires de Biarritz vous trouverez des objets rares ou insolites, de collection ou renommés, tous chargés d’histoire : tableaux, sculptures, meubles, bibelots, verrerie, argenterie, tapis, faïences,…

On y trouve aussi des galeries d’art contemporain.

Du XVIIIème aux années 70, des tableaux basques à l’art déco, c’est un mélange de qualité que les visiteurs peuvent retrouver.

De 10h à 19h tous les jours

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Biarritz Adresse Place Bellevue Le Bellevue Ville Biarritz lieuville 43.48305#-1.5615