Salon des antiquaires – 30 et 31 juillet 2022

2022-07-30 – 2022-07-30 SAISON CULTURELLE 2022 DU PRIEURE DE MARAST Samedi 30 et dimanche 31 juillet de 10h à 18h: Salon des antiquaires. Ce salon regroupe une vingtaine d'exposants venant de toute la France. Il y sera présenté des tableaux, de la sculpture, du mobilier, de la verrerie, des bibelots du 18ème siècle jusqu'au design du 20ème siècle. nL'entrée de ce salon sera gratuite et une petite restauration sera assurée sur place. Organisateur : AROM 70 https://bit.ly/3MjSVGI

