Salon des antiquaires

Salon des antiquaires, 27 novembre 2022, . Salon des antiquaires

2022-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-06 18:00:00 18:00:00 Les Halles médiévales vous ouvrent leurs portes à l’occasion du salon des antiquaires. Vous y découvrirez un large choix d’objets et de meubles anciens ! Les Halles médiévales vous ouvrent leurs portes à l’occasion du salon des antiquaires. Vous y découvrirez un large choix d’objets et de meubles anciens ! Les Halles médiévales vous ouvrent leurs portes à l’occasion du salon des antiquaires. Vous y découvrirez un large choix d’objets et de meubles anciens ! dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville