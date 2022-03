SALON DES ANIMAUX ET DE LA NATURE Béziers, 2 avril 2022, Béziers.

SALON DES ANIMAUX ET DE LA NATURE Béziers

2022-04-02 09:30:00 – 2022-04-02 19:00:00

Béziers Hérault

7 EUR Durant deux jours, plus de 130 exposants et plus de 1000 animaux seront présents pour que trouviez votre futur compagnon, que ce soit chat, chien, rongeur ou autre animal de compagnie. Assistez à l’exposition féline internationale et à une bourse aux fossiles et minéraux.

Restauration possible sur place.

Billetterie en ligne à partir du 11 mars ou sur place.

Restauration possible sur place. Billetterie en ligne ou sur place.

SCOEXPO

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-02 par