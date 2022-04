Salon des animaux de compagnie Séreilhac Séreilhac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Salle polyvalente de Maison Neuve de 10h à 19h les samedi 23 et dimanche 24 avril.

Entrée adulte pour 1 jour: 4 € / gratuit -18 ans.

Restauration sur place.

Parking gratuit. Une nouvelle édition du Salon des Animaux de compagnie pleine de surprise. Un Week-End entier dédié à nos compagnons à poils, à plumes, à écailles et à carapaces ! Partez à la rencontre d’éleveurs sérieux, découvrez les animaux exposés, posez vos questions à des spécialistes, adoptez un compagnon, dénichez de nouveaux accessoires pour nos amis du quotidien.

Exposition, adoption et vente d’animaux

Services et accessoires animaliers

Artisanat animalier

Conférences et ateliers

Démonstrations équestres, dressage, agility …

Pôle Santé et Bien-être de l’animal

Nombreuses animations

Vide-greniers organisé par la SPA

Associations

