EUR C’est la première édition du Salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être.

Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux : chats, chiens, rongeurs, reptiles, oiseaux… !

60 à 70 exposants attendus.

Restauration : 3 Food Trucks.



Les professionnels seront là pour partager leur passion et apporter aux

visiteurs conseils et recommandations sur la meilleure façon de choyer le

pensionnaire de la famille :

– Comportementaliste, communicatrice animale.

– Dresseur , éducateur.

– Massothérapeute canin.

– Garde d’animaux.

– Stands d’alimentation avec un conseil nutritionnel adapté, phytothérapie et aromathérapie.

– Conseillère certifiée en Fleur de Bach.

– Distributrice indépendante d’accessoires Bien-être – Energetix.

– Créatrices accessoires indispensables et tendances.



La ferme du Parc Animalier de la Sainte.

Venez découvrir de nombreux animaux : chèvres, oies,, poules, lapins, furets…

L’idée de la ferme pédagogique est simple : créer une harmonie complète entre les enfants petits et ou grands et les animaux.

Les enfants vont nourrir les animaux à certaines heures de la journée.



Philippe Lebrun, photographe animalier, aura le plaisir de vous accueillir sur son stand, pour photographier votre animal acquis auprès d’un des nombreux éleveurs présents sur le salon.



Seuls des éleveurs naisseurs français proposant à la vente de nombreux chiots et des chatons seront présents.

Avant l’ouverture du salon, un contrôle est réalisé par un vétérinaire de la région pour s’assurer de la bonne santé des animaux présentés.



Pour des raisons sanitaires, les animaux extérieurs ne sont pas admis sur le salon.

Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre mon chat ? Quelle activité faire avec mon chien ? Quels sont les derniers produits qui facilitent ma vie de maître ?

Toutes les réponses à la Halle de Martigues.

salonsdusud@orange.fr +33 6 14 80 06 22

