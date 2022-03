Salon des animaux de compagnie Martigues, 23 avril 2022, Martigues.

Salon des animaux de compagnie Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 19:00:00 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône

C’est la première édition du Salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être.

Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux : chats, chiens, rongeurs, reptiles, oiseaux… !

Tous les exposants et les nombreux spécialistes vous prodigueront leurs conseils.



Seuls des éleveurs naisseurs français proposant à la vente de nombreux chiots et des chatons seront présents.

Avant l’ouverture du salon, un contrôle est réalisé par un vétérinaire de la région pour s’assurer de la bonne santé des animaux présentés.



Pour des raisons sanitaires, les animaux extérieurs ne sont pas admis sur le salon.

Quel chien choisir ? Comment bien nourrir mon animal ? Comment mieux comprendre mon chat ? Quelle activité faire avec mon chien ? Quels sont les derniers produits qui facilitent ma vie de maître ?

Toutes les réponses à la Halle de Martigues.

salonsdusud@orange.fr +33 6 14 80 06 22

C’est la première édition du Salon des Animaux de Compagnie et leur bien-être.

Pendant deux jours, venez découvrir les dernières nouveautés destinées aux animaux de compagnie et admirer des centaines d’animaux : chats, chiens, rongeurs, reptiles, oiseaux… !

Tous les exposants et les nombreux spécialistes vous prodigueront leurs conseils.



Seuls des éleveurs naisseurs français proposant à la vente de nombreux chiots et des chatons seront présents.

Avant l’ouverture du salon, un contrôle est réalisé par un vétérinaire de la région pour s’assurer de la bonne santé des animaux présentés.



Pour des raisons sanitaires, les animaux extérieurs ne sont pas admis sur le salon.

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-10 par