Haut-Rhin Le Salon des 40, c’est trois jours d’exposition mettant la création contemporaine amateur du Grand Est à l’honneur. Il est ouvert à tous les artistes amateurs (peintres, sculpteurs, photographes…) français et des régions frontalières de Suisse et d’Allemagne. Le Salon des 40, c’est aussi un grand rendez-vous populaire et culturel avec des échanges, des ateliers et la convivialité qui font le charme et la réputation de cet événement. Profitez de trois jours d’exposition mettant la création contemporaine amateur du Grand Est à l’honneur ! Partage et convivialité sont les mots d’ordre de ce rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans. Saint-Louis

