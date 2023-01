Salon d’écoute : Triton Dinan Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Salon d’écoute : Triton Dinan, 28 mars 2023, Dinan . Salon d’écoute : Triton 20 Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau

2023-03-28 – 2023-03-28

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau

Dinan

Côtes-d’Armor À travers un mélange de folk aux accents traditionnels et de chanson française, Elsa Carolan propose un univers à l’atmosphère poétique et singulière dans lequel voix, guitare, bouzouki et harmonium esquissent des paysages et racontent des histoires. Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes-d'Armor Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Ville Dinan lieuville Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Departement Côtes-d'Armor

Dinan Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Salon d’écoute : Triton Dinan 2023-03-28 was last modified: by Salon d’écoute : Triton Dinan Dinan 28 mars 2023 20 Rue Waldeck Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes-d'Armor