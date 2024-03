Salon d’écoute Grand Siècle / La Fontaine vs Hip-Hop Bibliothèque municipale Dinan, mardi 2 avril 2024.

Salon d’écoute Grand Siècle / La Fontaine vs Hip-Hop Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor

En partenariat avec Le Labo de Dinan.

Un salon d’écoute, c’est un moment musical entre les livres de la bibliothèque municipale de Dinan. Ces concerts, souvent en version acoustique, sont l’occasion d’un moment privilégié favorisant la rencontre et l’échange entre l’artiste et le public.

Punchlines sur mesure, message intemporel, critique des puissants, rimeur du tac au tac, battle d’animaux plus éloquents les uns que les autres… Et si La Fontaine était en réalité le premier des rapppeurs ? La cie Juste avant les forêts vous propose de (re)découvrir ses fables comme vous ne les avez jamais entendues et comme vous ne vous doutiez pas les entendre un jour, sur des musiques originales inspirées de la culture-hip-hop.

Salle du Fauteuil Rouge

Réservation conseillée .

Début : 2024-04-02 18:00:00

fin : 2024-04-02

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne lelabo@dinan-agglomeration.fr

