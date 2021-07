Die Die Die, Drôme Salon de Vins Nature – Mi Ivre mi Raisin Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Salon de Vins Nature – Mi Ivre mi Raisin Die, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Die. Salon de Vins Nature – Mi Ivre mi Raisin 2021-07-25 10:00:00 – 2021-07-25

Die Drôme EUR 5 5 Dégustation de vins natures de 10h à 18h

12h: pain saucisse/ taboulé

19h repas par la Tour Ambulante sur réservation par email avant le 22 juillet

21h concert de Rockabilly ‘Sous Préfecture’

A l’abris si intempéries. Les animaux ne sont pas admis. 115cerisiers@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Die Adresse Ville Die lieuville 44.7641#5.38728