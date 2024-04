Salon de thé éphémère, dans le parc du château de Ray-sur-Saône, en partenariat avec P’tea biscuits Parc du château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône, samedi 1 juin 2024.

Salon de thé éphémère, dans le parc du château de Ray-sur-Saône, en partenariat avec P'tea biscuits Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin

Pendant tout le week-end du 1er et 2 juin, à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », un salon de thé éphémère vous proposera biscuits, boissons chaudes et thé glacé à l’ombre des arbres remarquables dans un décor inspiré de l’art de vivre à la française !

Cet événement est en partenariat avec les « P’Tea biscuits ».

Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. La grande perspective classique ouvre sur le château. Par un jeu d'échelle, du parc à l'anglaise et sa balade pittoresque ombragée par des arbres remarquables ou jusqu'à la Saône depuis le belvédère et les allées romantiques, le regard glisse des jardins au grand paysage.

Ouverture : toute l’année en accès libre.

