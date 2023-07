Beta publisher à Salon-de-Provence pour « Des livres la nuit » Rue de l’horloge Salon-de-Provence, 21 juillet 2023 19:00, Salon-de-Provence.

La maison d'édition Beta Publisher fait une halte à Salon-de-Provence lors de la soirée « Des livres la nuit » le 21 juillet 2023, de 19h à 23h, dans la rue de l'Horloge.

Beta Publisher fait une halte à Salon-de-Provence lors de la soirée « Des livres la nuit » le 21 juillet 2023, de 19h à 23h, dans la rue de l’Horloge. Cette maison d’édition nouvelle génération, fondée en 2016 par Camille de Decker, se distingue par sa vision transparente et son engagement écoresponsable.

Beta Publisher a choisi de se démarquer en adoptant une approche simple, efficace et originale dans le monde de l’édition française. La proximité avec les lecteurs et la transparence sont au cœur de sa ligne éditoriale. Chaque livre de Beta Publisher est accompagné du label « Naked book » sur sa quatrième de couverture, qui détaille la chaîne du livre et explique les choix économiques ainsi que la répartition des revenus.

Pour promouvoir la transparence et partager des connaissances sur l’univers complexe de l’édition, Beta Publisher a lancé le podcast « Guacamolesque ». Cette série de discussions littéraires aborde des sujets allant du monde de l’édition à la construction narrative, offrant des réponses concrètes aux auteurs et aux lecteurs curieux d’en apprendre davantage sur la création littéraire.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transparence et du rapprochement avec les lecteurs, Beta Publisher a créé le BKNK, un café littéraire situé dans le 9ème arrondissement de Paris. Ouvert en 2021, cet espace convivial permet de déguster de délicieuses pâtisseries, des planches de charcuteries/fromages, tout en profitant d’un confort optimal pour lire un bon livre. Les locaux du BKNK sont partagés avec les acteurs de la maison d’édition, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de rencontrer des auteurs, le comité de lecture et la fondatrice, dans le but de favoriser les échanges et de briser les frontières au sein de la chaîne du livre. Des ateliers d’écriture, des séances de dédicaces, des rencontres-débats et des soirées à thèmes sont régulièrement organisés au sein de cet espace.

Ne manquez pas l’opportunité de rencontrer l’équipe de Beta Publisher lors de la soirée « Des livres la nuit » le 21 juillet 2023, de 19h à 23h, dans la rue de l’Horloge à Salon-de-Provence. Les auteurs Anthony Lucchini, David Gruson, Pierre Gaulon et C.D Darlington seront présents pour échanger avec les lecteurs et partager leur passion pour l’écriture. Rendez-vous au café BKNK pour découvrir votre nouvel éditeur et plonger dans l’univers littéraire unique de Beta Publisher.

