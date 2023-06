18ème Édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence Château de l’Empéri – Cour Renaissance Salon-de-Provence, 10 août 2023 21:00, Salon-de-Provence.

18ème Édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence Château de l’Empéri – Cour Renaissance Salon-de-Provence 10 – 13 août

Le Festival d’Art Lyrique célébrera le centenaire de l’illustre cantatrice grecque lors de 3 soirées lyriques uniques au Château de l’Empéri ! 10 – 13 août 1

Le programme de cette XVIIIe édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence, est exclusivement dédié à Maria Callas, probablement la plus grande artiste lyrique de tous les temps !

Le Festival d’Art Lyrique célèbrera le centenaire de l’illustre cantatrice grecque lors de 3 soirées qui s’annoncent riches d’émotion et de moments lyriques uniques dans un cadre majestueux à l’acoustique exceptionnelle, le Château de l’Empéri !

Cette nouvelle édition débutera le 10 Août à 21h00 (sur Invitation – à retirer à la billetterie au Théâtre Armand) avec la projection sur écran géant du magnifique film « Maria by Callas » de Tom Volf (2017) et l’évocation de la vie de cette cantatrice exceptionnelle par Jacques BERTRAND, fondateur du Festival et Président de l’association Mezza Voce.

Le Festival se poursuivra le 12 Août à 21h30 (45€) avec « Tosca », l’opéra fétiche de Maria Callas en trois actes de Giacomo Puccini.

Les solistes, Mihaela DINU (soprano) dans le rôle-titre Floria Tosca, Diego DE SANTIS (ténor) dans le rôle de Mario Cavaradossi, Clorindo MANZATO (baryton) dans l’incarnation diabolique du Baron Scarpia, Massimiliano CATELLANI (basse) dans le rôle d’Angelotti, Luca GALLO (baryton) dans le rôle de Sagrestano et de Sciarrone, Stefano CONSOLINI (ténor) dans le rôle de Spoletta et Margherita Maria Ferrarese (soprano) dans le rôle de Un Pastore seront accompagnés par le Chœur de l’Opéra de Parme et l’Orchestra Sinfonica « Cantieri d’Arte », sous la direction musicale du Maestro Stefano GIAROLI, mise en scène de Stefano ORSINI.

Le 13 Août à 21h30 (35€), un Grand Concert Lyrique « Les Grandes Héroïnes de Maria Callas » viendra signer la soirée de clôture du Festival à l’hommage de Maria Callas.

Les solistes Mihaela DINU (soprano), Stéphanie PORTELLI (soprano), Jean GOYETCHE (ténor), Clorindo MANZATO (baryton) seront accompagnés au piano par Roberta Paroletti du Gran Teatro La Fenice Di Venezia.

Billetterie du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence :

Places Numérotées : Théâtre Armand 04.90.56.00.82 ou sur le site de la ville de Salon-de-Provence : https://salondeprovence.notre-billetterie.fr/billets?kld=MEZZAVOCE

PASS 3 jours https://salondeprovence.notre-billetterie.fr/abonnements/?abo=abo_mezzavoce2324

Placement libre (sur les rangs réservés Billetweb) : Billetweb (*Hors soirée du 10 août 2023 ): https://www.billetweb.fr/festival-dart-lyrique-de-salon-de-provence3

Château de l’Empéri – Cour Renaissance Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône